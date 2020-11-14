- Lübnan'da petrol boru hattında yangın - Son Dakika

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Lübnan'da Akkar kentindeki Abdeh bölgesinde yer alan Irak-Lübnan arasındaki boru hattında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Lübnan basını, dün gece kimliği belirsiz kişilerin boru hattında delikler açtığını yazarken, yangının bu nedenle çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

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