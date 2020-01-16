Lübnan'da polis ve göstericiler arasında arbede: 35 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da polis ve göstericiler arasında arbede: 35 yaralı - Son Dakika

Lübnan'da polis ve göstericiler arasında arbede: 35 yaralı

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 35 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 35 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.

Lübnan'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması için başkent Beyrut'taki bir polis merkezi önünde gösteri düzenledi. Protestocular, yolsuzlukla suçlanan yetkililerin iktidardan uzaklaştırmasını ve dünkü gösteride gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti. Gösteri sırasında polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Lübnan Kızılhaç'ı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan arbedede 35 kişinin yaralandığı, bunlardan 10 kişinin olay yerinde tedavi edildiği diğerlerinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, arbedede polisin 20 göstericiyi gözaltına aldığını aktardı.

Lübnan'da kötü giden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sebebi ile Salı günü Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra'da gösteri düzenlenmişti. Gösteride 59 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

(İHA)

Lübnan'da polis ve göstericiler arasında arbede: 35 yaralı

Beyrut, Lübnan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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