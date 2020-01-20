Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı

Lübnan 'da polisle protestocular arasında çıkan çatışmada 2 günde 530 kişinin yaralandığı bildirildi.

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