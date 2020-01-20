Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya

Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı

6 saat önce

Pazar günü başkent Beyrut'taki parlamento yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. 145 kişinin yaralandığı çatışmada polis, protestocuları saatler süren mücadelenin ardından parlamento yakınlarındaki yolun dışına itti.

Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı, System.String[]

Lübnan'da polisle protestocular arasında çıkan çatışmada 2 günde 530 kişinin yaralandığı bildirildi.


Pazar günü başkent Beyrut'taki parlamento yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. 145 kişinin yaralandığı çatışmada polis, protestocuları saatler süren mücadelenin ardından parlamento yakınlarındaki yolun dışına itti.

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Parlamento, Beyrut, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:47 
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