Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya

Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı

6 saat önce

Pazar günü başkent Beyrut'taki parlamento yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Pazar günü başkent Beyrut'taki parlamento yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. 145 kişinin yaralandığı çatışmada polis, protestocuları saatler süren mücadelenin ardından parlamento yakınlarındaki yolun dışına itti. View on euronews

Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı

Parlamento, Beyrut, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:54 
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