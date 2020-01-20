Son Dakika › Dünya › Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya
Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı
6 saat önce
Pazar günü başkent Beyrut'taki parlamento yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
Pazar günü başkent Beyrut'taki parlamento yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. 145 kişinin yaralandığı çatışmada polis, protestocuları saatler süren mücadelenin ardından parlamento yakınlarındaki yolun dışına itti. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:54
Son Dakika Yaşam koçu üzerindeki kötü enerjileri temizleme vaadiyle 6 bin dolarını aldı, gözünü hastanede açtı Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar 10 gündür kayıp durumda olan genç kız, emniyet binasının önüne bırakıldı Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi