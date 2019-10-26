Son Dakika Haberleri: Lübnan'da protesto: Göstericiler ana yolları trafiğe kapattı
Son Dakika Dünya Lübnan'da protesto: Göstericiler ana yolları trafiğe kapattı

Lübnan'da protesto: Göstericiler ana yolları trafiğe kapattı

1 saat önce

Lübnan'da 10 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçleri Trablusşam'da göstericilere müdahale etti.

Lübnan'da protesto: Göstericiler ana yolları trafiğe kapattı, System.String[]

Lübnan'da 10 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçleri başkent Beyrut ve Trablusşa'da yolları trafiğe kapatan göstericilere müdahale etti.


Ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde yolları kapatan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Yaşanan arbededen en az 7 kişi yaralandı.

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Hükümet, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:59 
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