Lübnan'da protesto: Göstericiler ana yolları trafiğe kapattı
1 saat önce
Lübnan'da 10 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçleri Trablusşam'da göstericilere müdahale etti.
Lübnan'da 10 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçleri başkent Beyrut ve Trablusşa'da yolları trafiğe kapatan göstericilere müdahale etti.
Ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde yolları kapatan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Yaşanan arbededen en az 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:59
Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2. gün! Ölü sayısı 63'e yükseldi PKK yandaşları Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Volkswagen'in binasını işgal etti İtalya'da terör örgütü yandaşları THY gişesini işgal edip, Türklere saldırdı! Çıplak fotoğraflarıyla ülkede gündem olan Katie Hill'in bacak arasındaki Nazi dövmesi dikkat çekti