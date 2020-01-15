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Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı
11 dakika önce
Lübnan'da kötü giden ekonomi sebebi ile göstericiler sokağa indi.
Lübnan'da kötü giden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sebebi ile göstericiler sokağa indi. Lübnan Merkez Bankası yakınında eylem yapan Lübnanlılar yolları tekerleklerle bloke etti. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:06
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