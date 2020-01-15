Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı - Son Dakika Dünya

Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı

11 dakika önce

Lübnan'da kötü giden ekonomi sebebi ile göstericiler sokağa indi.

Lübnan'da kötü giden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sebebi ile göstericiler sokağa indi. Lübnan Merkez Bankası yakınında eylem yapan Lübnanlılar yolları tekerleklerle bloke etti. View on euronews

Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı

Merkez Bankası, Ekonomi, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:06 
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