Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı - Son Dakika Dünya

Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı

1 saat önce

Lübnan'da kötü giden ekonomi sebebi ile göstericiler sokağa indi. Lübnan Merkez Bankası yakınında eylem yapan Lübnanlılar yolları tekerleklerle bloke etti.

Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı, System.String[]

Lübnan'da kötü giden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sebebi ile göstericiler sokağa indi. Lübnan Merkez Bankası yakınında eylem yapan Lübnanlılar yolları tekerleklerle bloke etti.


Başkent Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra'da otomobil lastiklerini ateşe veren göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler polise taş atarak karşılık verdi.

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Merkez Bankası, Ekonomi, Beyrut, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10 
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