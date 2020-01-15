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Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı
1 saat önce
Lübnan'da kötü giden ekonomi sebebi ile göstericiler sokağa indi. Lübnan Merkez Bankası yakınında eylem yapan Lübnanlılar yolları tekerleklerle bloke etti.
Lübnan'da kötü giden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sebebi ile göstericiler sokağa indi. Lübnan Merkez Bankası yakınında eylem yapan Lübnanlılar yolları tekerleklerle bloke etti.
Başkent Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra'da otomobil lastiklerini ateşe veren göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler polise taş atarak karşılık verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10
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