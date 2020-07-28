Lübnan'da protestocular, elektrik kesintilerine karşı yolları kapattı - Son Dakika

Lübnan'da protestocular, elektrik kesintilerine karşı yolları kapattı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun süreli elektrik kesintilerini protesto eden göstericiler, yolları kapatarak lastikleri ateşe verdi.

Lübnan'da protestocular, elektrik kesintilerine karşı yolları kapattı, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun süreli elektrik kesintilerini protesto eden göstericiler, yolları kapatarak lastikleri ateşe verdi.

Lübnan'da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle protestolar yeniden alevlendi. Ülkenin başkenti Beyrut'ta yaşanan elektrik kesintilerinin bu gece de devam edecek olmasının ardından protestocular sokaklara döküldü. Kentin batısındaki ana yollara barikat kuran protestocular, lastikleri ateşe verdi. Bazı göstericiler ise kentteki Ring Köprüsü yolunu trafiğe kapattı ve çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Öte yandan Lübnan'da derinleşen ekonomik krizde akaryakıt tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle günde 20 saatte kadar elektrik kesintisi yaşanıyor. - BEYRUT

Beyrut, Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:33

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da protestocular, elektrik kesintilerine karşı yolları kapattı - Son Dakika
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