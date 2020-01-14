Lübnan'da protestocular yolları kapattı - Son Dakika

Lübnan'da göstericiler, ekonomik kriz ve siyasi çözümsüzlüğü protesto etmek için birçok şehirde otoyolları ulaşıma kapadı.

Yerel medyada yer alana habere göre, protestocular başta başkent Beyrut olmak üzere Trablusşam ve Akkar kentlerinde önemli otoyolları ulaşıma kapadı.

Sosyal medyadan örgütlenen göstericiler, 'öfke haftası' adıyla düzenledikleri protestolarda zaman zaman güvenlik güçleriyle çatıştı. Sayda kentinde gece saatlerinde yolları kapatan eylemciler ile yolları açmaya çalışan güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Arbedede çok sayıda gösterici yaralandı.

Haberde, protestoların ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle başladığı, Ekim'den beri devam ettiği ve protestocuların da ülkeyi 'çöküşe' doğru sürüklediği için genellikle bankaları ve devlet enstitülerini hedef aldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sayda kentindeki akşamki protesto ve yaşanan çatışmalar

Sayda kentindeki yol kapamalar

Yolda ateş yakanlar

Beyrut ve Sayda'dan görüntüler (gündüz)