Lübnan'da protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek yürüyüşü
7 saat önce
Lübnan'da haftalardır devam eden ve Başbakan Saad Hariri'nin ve 4 bakanın istifasıyla sonuçlanan protesto gösterilerinin ardından binlerce kişi ülke Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek yürüyüşü düzenledi.
Lübnan'da haftalardır devam eden ve Başbakan Saad Hariri'nin ve 4 bakanın istifasıyla sonuçlanan protesto gösterilerinin ardından binlerce kişi ülke Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek yürüyüşü düzenledi.
Başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan kalabalık ellerinde Avn'ın Özgür Vatansever Hareketi parti bayraklarıyla yeni hükümetin kurulması için çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı lehine sloganlar attı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:09
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