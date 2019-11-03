Son Dakika Haberleri: Lübnan'da protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek yürüyüşü
Son Dakika Dünya Lübnan'da protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek yürüyüşü

Lübnan'da protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek yürüyüşü

7 saat önce

Lübnan'da haftalardır devam eden ve Başbakan Saad Hariri'nin ve 4 bakanın istifasıyla sonuçlanan protesto gösterilerinin ardından binlerce kişi ülke Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek yürüyüşü düzenledi.

Lübnan'da protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek yürüyüşü, System.String[]

Lübnan'da haftalardır devam eden ve Başbakan Saad Hariri'nin ve 4 bakanın istifasıyla sonuçlanan protesto gösterilerinin ardından binlerce kişi ülke Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek yürüyüşü düzenledi.


Başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan kalabalık ellerinde Avn'ın Özgür Vatansever Hareketi parti bayraklarıyla yeni hükümetin kurulması için çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı lehine sloganlar attı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:09 
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