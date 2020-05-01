Lübnan'da protestolar sonrası ekonomik kurtarma planı açıklandı - Son Dakika

Lübnan'da şiddetli protestoların ardından hükümetin kurtarma planı Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

Lübnan'da yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesi, hayat pahalılığı ve kötüye giden ekonomik koşullar halkın sokaklara çıkarak hükümeti protesto etmesine neden olmuştu. Ülke ekonomisinin 1975-1980 yıllarında yaşana iç savaştan bu yanda en büyük krizin yaşandığı ifade edilirken protestoların ardından hükümetten adım geldi. Hükümetin kurtarma planı Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Başbakan Hasan Diyab dün yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkenin bu mali krizden kurtulmasına yardımcı olmak için 5 yıllık bir kurtarma planını onaylamasının ardından Uluslararası Para Fonu'ndan bir kurtarma anlaşması isteyeceğini söyledi.

Hassan Diab, dün Bakanlar Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilen planı, giderek artan mali kriz ve ulusal para biriminin çöküşüyle başa çıkmak için kapsamlı bir "yol haritası" olarak nitelendirdi. Diab, "Uluslararası Para Fonu'ndan bir program talep etmeye, Eurobond alacaklılarıyla müzakerelerimizi resmileştirmeye ve ilerlemeye devam ederek vatandaşlarımız üzerindeki borç yükünü azaltacağız" dedi.

Kurtarma planının ilk maddesinde "Lübnan ekonomi serbest düşüşte" ifadeleri yer aldı. Parlamento tarafından onaylanması beklenen kurtarma paketi, uluslararası borç veren ve müzakerecilere resmi talepte bulunmasının yolunu açıyor.

BEŞ YILLIK PLAN

Lübnan Başbakanı 5 yıllık plan ile cari işlem açığının yüzde 5.6 oranında azaltmayı, dış desteğin 10 milyar dolarını güvence altına almayı amaçladığını söyledi. Plan, 2022'de pozitif büyümeyi amaçlıyor ve ihtiyaç sahiplerine yardım sözü veriyor.

LÜBNAN'DA EYLEMLER

Lübnan'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen halk ekonomik kriz nedeniyle sokaklara akın etmişti. Yaşanan şiddet olaylarında bir protestocu hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Diab, Said Hariri'nin kitlesel protestolar sonucu görevi bırakmasının ardından Ocak ayında göreve gelmişti.

(İHA)