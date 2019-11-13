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Lübnan'da protestolarda ilk ölüm

6 saat önce

Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, protestoculara, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı üzerine daha da şiddetlenen protestolarda, 1 eylemci güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Lübnan'da protestolarda ilk ölüm

Lübnan, (DHA)- Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, protestoculara, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı üzerine daha da şiddetlenen protestolarda, 1 eylemci güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Lübnan'da protestolar, Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un 'Evinize dönün' çağrısı sonrası daha da şiddetlendi. 17 Ekim'de başlayan protestolarda, ilk ölüm haberi bugün geldi. Hayatını kaybeden protestocunun, başkent Beyrut'un güneyindeki Khalde bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından vurularak, oğlunun önünde öldürüldüğü belirtildi.

Eylemciler, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlileri de mum yakarak andı.

Lübnan'da protestolarda ilk ölüm

Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:39 Kaynak: DHA
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