Lübnan'da protestoların ardından hazırlanan reform paketi uygulanmaya başladı
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Lübnan ulusal birlik hükümeti, ekonomik krizi hafifletmek amacıyla alınan reform kararlarını hayata geçirme sürecini başlattı.
Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı
Lübnan ulusal birlik hükümeti, ülkede bir haftadadır devam eden protestoların ardından ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı reform kararlarını hayata geçirmeye başladı.
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler üzerine Bakanlar Kurulunun dün itibarıyla aldığı ekonomik reform kararlarının tüm kamu kurumlarında uygulanmaya başladığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:28
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