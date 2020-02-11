Lübnan'da protestoların gölgesinde kurulan hükümet güvenoyu aldı

Lübnan 'da 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümet Meclis'ten güvenoyu aldı.

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Çin'de yaşayan Türk akademisyen vahim durumu duyurdu: Her evden sadece bir kişi dışarı çıkabiliyor