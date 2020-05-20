Lübnan'da Ramazan Bayramı Pazar günü başlıyor - Son Dakika

Muhammed Hüseyin Fadlallah Enstitüsü, Lübnan'da Ramazan Bayramı'nın 24 Mayıs Pazar günü başlayacağını duyurdu.



Lübnan Muhammed Hüseyin Fadlallah Enstitüsü, resmi internet sitesinde ülkede Ramazan Bayramı'nın başlayacağı tarihi açıkladı. Açıklamada, astronomik bilimsel hesaplamalar ve hilalin doğuşuna göre Lübnan'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 24 Mayıs Pazar günü olacağı duyuruldu.



Öte yandan İslam Vakıfları Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, 22 Mayıs tarihinden itibaren camilerin cuma namazı için yeniden açılacağı duyuruldu. Açıklamada, yaşlı, kadın ve çocuklar dışında herkesin camilerde namaz kılabileceği belirtildi. - BEYRUT