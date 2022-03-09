Lübnan'da Rus büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika
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Lübnan'da Rus büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi

09.03.2022 19:45
Lübnan'da Rus büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını protesto etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını protesto etti.

Ukrayna'ya destek gösterisine aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Ukraynalı katıldı.

Beyrut'taki Rus büyükelçiliği önünde toplanan grup, "Putin'i durdurun", "Adolf Putin", "Barış için buradayız", "Hava sahasını kapatın" gibi ifadelerin yer aldığı posterler ile saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler, attıkları sloganlarla, Moskova yönetimini derhal saldırılarını durdurmaya çağırdı.

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2" için yapılan şarkının da çalındığı gösteriye katılanlar, hep birlikte "Bayraktar" diye bağırdı.

Göstericiler daha sonra olaysız şekilde büyükelçilik önünden ayrıldı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Şubat'ta yayımladığı açıklamada, Rusya'ya "askeri operasyonları derhal durdurması ve güçlerini Ukrayna'dan çekmesi" çağrısında bulunmuştu.

Lübnan'da Rus büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi
Lübnan'da Rus büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi
Lübnan'da Rus büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi
Lübnan'da Rus büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi

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Ukrayna, Lübnan, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Rus büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika


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