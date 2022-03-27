Lübnan'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş protesto edildi - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş protesto edildi.

Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan ve aralarında Ukraynalıların da olduğu yüzlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa tepki gösterdi.

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliğinin çağrısıyla düzenlenen gösteri, başkentin kuzeyinden hareket eden araç konvoyuyla başladı.

Araç konvoyu başkentin Şehitler Meydanı'nda sona erdikten sonra göstericiler Ukrayna bayrağı açarak yürüyüş yaptı.

Lübnan ve Ukraynalıların yanı sıra birçok farklı ülke vatandaşlarının katıldığı gösteride, Rusya'dan "çocuklara, kadınlara ve sivillere yönelik kanlı savaşı durdurması" istendi.

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostosh, gösteride yaptığı konuşmada, Rusya'yı ülkesine saldırıları nedeniyle kınarken Lübnan yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlattığı 24 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın işgal edilmesini" kınamış, Rusya'ya "askeri harekatı derhal durdurması, güçlerini geri çekmesi, diyalog ve müzakerelere dönmesi" çağrısında bulunmuştu.