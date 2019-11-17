Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı
Son Dakika Güncel Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı - Son Dakika

Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı

6 saat önce

Lübnan'da kurulacak hükümete başkanlık için adaylar arasında adı geçen Muhammed es-Safadi, adaylıktan çekildiğini belirterek, görevin Saad el-Hariri'ye verilmesini istedi.

Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı, System.String[]

Lübnan'da kurulacak hükümete başkanlık için adaylar arasında adı geçen Muhammed es-Safadi, adaylıktan çekildiğini belirterek, görevin Saad el-Hariri'ye verilmesini istedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNALEB'te yer alan habere göre, ülkede siyasi taraflar arasındaki görüşmelerin sonucunda başbakanlık için uygun görüldüğüne ilişkin yapılan açıklamaların ardından Safadi, adının başbakan adayları arasından çıkarılması talebinde bulundu.

Hariri'nin geçen günlerde yeni bir kabine kurulması hedefiyle görüşmeler yaptığına işaret eden Safadi, bu görevden kendisinin mazur görülmesini isteyerek, "Ülkedeki durumun artık ne beklemeye ne polemiğe ne de ek istişarelere tahammülü kalmıştır." dedi.

Safadi, bunun gerekçesini "Ekonomik ve finansal bozulmaya son verecek acil kurtarma önlemlerini alacak ve sokağın arzularına yanıt vermesini sağlayacak, tüm siyasi partilerin desteklediği homojen bir hükümet kurmanın zor olduğunu hissettim." sözleriyle ifade etti.

Safadi, açıklamayı, başta Hariri olmak üzere çeşitli tarafların adıyla ilgili açıklamalarına cevap olarak yaptığını kaydetti.

Lübnan'da bir aydır süren protestolar sonunda hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı. Ancak ardından gelen süreçte yeni hükümet kurulması hedefiyle yürütülen görüşmelerden net bir sonuç alınamadı.

Bu gelişmelerin gölgesinde ülkede gösteriler de devam ediyor. Göstericilerin iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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