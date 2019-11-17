Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı
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Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı

6 saat önce

Lübnan'da kurulacak hükümete başkanlık için adaylar arasında adı geçen Muhammed es-Safadi, adaylıktan çekildiğini belirterek, görevin Saad el-Hariri'ye verilmesini istedi

Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı, System.String[]

Lübnan'da kurulacak hükümete başkanlık için adaylar arasında adı geçen Muhammed es-Safadi, adaylıktan çekildiğini belirterek, görevin Saad el-Hariri'ye verilmesini istedi.


Lübnan resmi haber ajansı NNALEB'te yer alan habere göre, ülkede siyasi taraflar arasındaki görüşmelerin sonucunda başbakanlık için uygun görüldüğüne ilişkin yapılan açıklamaların ardından Safadi, adının başbakan adayları arasından çıkarılması talebinde bulundu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:33 
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