Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı

Lübnan resmi haber ajansı NNALEB'te yer alan habere göre, ülkede siyasi taraflar arasındaki görüşmelerin sonucunda başbakanlık için uygun görüldüğüne ilişkin yapılan açıklamaların ardından Safadi, adının başbakan adayları arasından çıkarılması talebinde bulundu.

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