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Lübnan'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Trablusşam kentindeki tarihi Büyük El-Mansuri Camisi Sakal-ı Şerifi ziyaret eden Lübnanlılar İlahi okunması Trablusşam Müftüsü Şeyh Malik eş-Şaar ile röportaj Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trablusşam kentindeki tarihi Büyük El-Mansuri Camisi
Sakal-ı Şerifi ziyaret eden Lübnanlılar
İlahi okunması
Trablusşam Müftüsü Şeyh Malik eş-Şaar ile röportaj
Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halid Tedmuri ile röportaj
Sakal-ı Şerifi ziyaret eden Lübnanlı bir kadın ile röportaj Lübnan halkı, Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında Trablusşam kentine hediye edilen Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi gösterdi.
Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Trablusşam kentinin halkı, her yıl ramazan ayının son cumasında olduğu gibi bugün Sakal-ı Şerif'i görmek için kentteki tarihi Büyük El-Mansuri Camisi'ne akın etti.
Hazreti Peygamberin eseri Sakal-ı Şerif, Büyük El-Mansuri Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Trablusşam Müftüsü Şeyh Malik eş-Şaar ve diğer birçok alim ile yetkilinin katılımıyla ilahi ve salavatlar eşliğinde ziyaretçileri almaya başladı.
Müftü Şaar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayının son cumasında sabah namazından ikindi saatlerine kadar Sakal-ı Şerif'i ziyaret etme geleneğini sürdürdüklerini belirtti.
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından Trablusşam'a hediye edildiğini hatırlatan Şaar, Trablusşam halkının da nesilden nesile bu eseri muhafaza etmeye özen gösterdiğini kaydetti.
Sakal-ı Şerif ve diğer bazı tarihi eserlerin yer aldığı Büyük El-Mansuri Camisi'ndeki odanın Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilerek ziyarete açıldığına da işaret eden Müftü Şaar, bu nedenle Türkiye hükümeti ve halkına teşekkür etti.
Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halid Tedmuri ise her yıl oldu gibi bu ramazanın da son cumasında ülkenin birçok bölgesinden gelenlerle kentteki Müslümanların Sakal-ı Şerif'i görmek için bu mekana akın ettiğini söyledi.
Lübnan'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:36 Kaynak: AA
Lübnan, Güncel
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