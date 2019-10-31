Lübnan’da sermaye kontrolleri masada
5 dakika önce
Bankaların iki haftadır kapalı olduğu ve vatandaşların ATM'lerden sınırlı para çekebildiği Lübnan'da fonların yurt dışına çıkmasını engellemek için sermaye kontrollerinin bir seçenek olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
Bankaların iki haftadır kapalı olduğu ve vatandaşların ATM'lerden sınırlı para çekebildiği Lübnan'da fonların yurt dışına çıkmasını engellemek için sermaye kontrollerinin bir seçenek olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:02
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