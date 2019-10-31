Son Dakika Haberleri: Lübnan’da sermaye kontrolleri masada
Son Dakika Ekonomi Lübnan’da sermaye kontrolleri masada

Lübnan’da sermaye kontrolleri masada

5 dakika önce

Bankaların iki haftadır kapalı olduğu ve vatandaşların ATM'lerden sınırlı para çekebildiği Lübnan'da fonların yurt dışına çıkmasını engellemek için sermaye kontrollerinin bir seçenek olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Lübnan’da sermaye kontrolleri masada, System.String[]

Bankaların iki haftadır kapalı olduğu ve vatandaşların ATM'lerden sınırlı para çekebildiği Lübnan'da fonların yurt dışına çıkmasını engellemek için sermaye kontrollerinin bir seçenek olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Lübnan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:02 
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