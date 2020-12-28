Lübnan'da sığınmacıların kaldığı çadır kampı ateşe verildi: 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Lübnan'da sığınmacıların kaldığı çadır kampı ateşe verildi: 8 kişi gözaltına alındı

28.12.2020 10:53
Lübnan'da sığınmacıların kaldığı çadır kampı ateşe verildi: 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Lübnan'ın kuzeyinde yaşanan tartışmanın ardından Suriyeli sığınmacılara ait çadır kampı ateşe verildi.

Lübnan'ın kuzeyinde yaşanan tartışmanın ardından Suriyeli sığınmacılara ait çadır kampı ateşe verildi. Olayla bağlantılı olduğu ifade edilen 8 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam kentine bağlı Minye bölgesinde akşam saatlerinde bir grup Suriyeli sığınmacı ile Lübnanlılar arasında tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan tartışmanın  daha sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Lübnan ordusu, aralarında Lübnanlılarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Lübnanlı erkeklerle Suriyeli işçiler arasındaki kişisel bir anlaşmazlık nedeniyle iki Lübnan vatandaşını ve altı Suriyeliyi gözaltına aldı. Lübnanlılar havaya mermi sıktı. Suriyeli mültecilerin çadırlarını ateşe verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" denildi. Öte yandan, Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kampın alev alev yandığına dair görüntüler sosyal medyaya yayılmasının ardından bölgeki halktan bazıları, sokakta kalan Suriyeliler için evlerini açtığını açıkladı.


Lübnan'da sığınmacıların kaldığı çadır kampı ateşe verildi: 8 kişi gözaltına alındı
Lübnan'da sığınmacıların kaldığı çadır kampı ateşe verildi: 8 kişi gözaltına alındı
Lübnan'da sığınmacıların kaldığı çadır kampı ateşe verildi: 8 kişi gözaltına alındı
Lübnan'da sığınmacıların kaldığı çadır kampı ateşe verildi: 8 kişi gözaltına alındı
Lübnan'da sığınmacıların kaldığı çadır kampı ateşe verildi: 8 kişi gözaltına alındı

Suriyeli, Mülteci, Lübnan, Minye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Lübnan'da sığınmacıların kaldığı çadır kampı ateşe verildi: 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika Dünya


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