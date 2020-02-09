Lübnan'da silahlı saldırı sonucu 3 asker öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da silahlı saldırı sonucu 3 asker öldü - Son Dakika

Lübnan'da silahlı saldırı sonucu 3 asker öldü

6 saat önce

Lübnan'ın Baalbek kentinde pusuya düşürülen askerlerden 3'ünün hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'da silahlı saldırı sonucu 3 asker öldü, System.String[]

Lübnan'ın Baalbek kentinde pusuya düşürülen askerlerden 3'ünün hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yer alan Baalbek kentinde çalıntı bir aracın peşindeki askeri istihbarat aracı pusuya düşürüldü.

Silahlı saldırı sonucu araçtaki 3 askerin yaşamını yitirdiği, 2'sinin yaralandığı kaydedildi.

Olayda, saldırganlardan birinin öldürüldüğü aktarıldı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askerlere yönelik saldırıyla Lübnan'ın istikrarının hedef alındığına dikkati çekti.

Diyab, saldırganların bir an önce yakalanması için harekete geçilmesini istedi.

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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