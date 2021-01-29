Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 4'üncü gününde: 102 yaralı - Son Dakika

Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 4'üncü gününde: 102 yaralı

29.01.2021 00:19

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın Trablusşam kentinde sokağa çıkma yasağı protestolarının 4'üncü gününde, 102 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın Trablusşam kentinde sokağa çıkma yasağı protestolarının 4'üncü gününde, 102 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'da alınan korona virüs (Covid-19) önlemlerine karşı başlayan eylemler kısa sürede hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü. Lübnan'ın Trablusşam kentinde düzenlenen protestolarda göstericiler çöp konteynerlerini ateşe vermiş ve yanan lastiklerle bazı yolları ulaşıma tamamen kapatmıştı. Olaylar sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, güvenlik güçleri ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmış, havaya uyarı ateşi açmıştı.

Ülke genelinde devam eden protestolar 4. gününe girerken, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar ise giderek şiddetleniyor. Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Trablusşam kentinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 4. gününde, 102 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 40 kişiye ise olay yerinde tıbbi müdahale uygulandığı ifade edildi.

Aynı zamanda protestoların 4. gecesinde, "Trablusşam Tugayları" olarak bilinen hükümet binası yakınlarında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Göstericileri binadan uzaklaştırmak ve protestocuları bastırmak isteyen güvenlik güçleri, Tugay binasının çatısından aşağıya göz yaşartıcı gaz bombaları atarak olaya müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesine taşlarla karşılık veren protestocular, binanın dış kapılarından birini kırarak içeri girmeye çalıştı. Günün erken saatlerinde ise göstericiler, Trablusşam'da bazı Lübnan milletvekilinin evlerinin önünde toplanarak, çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Trablusşam'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden protesto ve çatışmada ise 220 kişi yaralanırken, 66'sının durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Yaralılar, Lübnan Sivil Savunma ekipleri tarafından farklı hastanelere sevk edilmiş, yaralıların arasında sivillerin yanı sıra polis memurlarının da bulunduğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Lübnan'da geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 14 Ocak'ta başlayan tam gün sokağa çıkma yasağı 25 Ocak yerine 8 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Sokağa çıkma yasağının 8 Şubat'a kadar uzatılması ve ülkedeki ekonomik kriz halkın tepkisine yol açmıştı.

(İHA)

Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 4'üncü gününde: 102 yaralı
Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 4'üncü gününde: 102 yaralı
Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 4'üncü gününde: 102 yaralı
Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 4'üncü gününde: 102 yaralı

Sokağa Çıkma Yasağı, Güvenlik güçleri, Koronavirüs, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 4'üncü gününde: 102 yaralı - Son Dakika


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