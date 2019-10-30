Son Dakika Haberleri: Lübnan'da son durum: Cumhurbaşkanı Hariri'nin istifasını kabul etti, kabine göreve devam edecek
Son Dakika Dünya Lübnan'da son durum: Cumhurbaşkanı Hariri'nin istifasını kabul etti, kabine göreve devam edecek

Lübnan'da son durum: Cumhurbaşkanı Hariri'nin istifasını kabul etti, kabine göreve devam edecek

1 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad al-Hariri'nin istifasını kabul ederek yeni hükümet kurulana kadar başbakan dahil tüm kabinenin geçici görevde kalmasını istedi. Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan gösterilerin ardından Başbakan Hariri salı günü istifa ettiğini duyurmuştu

Lübnan'da son durum: Cumhurbaşkanı Hariri'nin istifasını kabul etti, kabine göreve devam edecek, System.String[]

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad al-Hariri'nin istifasını kabul ederek yeni hükümet kurulana kadar başbakan dahil tüm kabinenin geçici görevde kalmasını istedi. Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan gösterilerin ardından Başbakan Hariri salı günü istifa ettiğini duyurmuştu.


Buna göre yeni başbakan seçilip hükümet kurulana kadar mevcut bakanlar eskisi gibi istişare toplantısı yapmasa da görevlerine devam edecek. Cumhurbaşkanı Avn'ın yeni gelişmelerle ilgili perşembe günü halkı bilgilendirici bir konuşma yapacağı açıklandı. Avn'ın Hariri'nin istifasını kabulü öncesi meclisteki siyasi partilerle görüştüğü ve yeni hükümetin yakın bir zamanda kurulmasının uzak ihtimal olduğu belirtiliyor.

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Mişel Avn, Hükümet, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:37 
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