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Lübnan'da son yıllarda müşterisi azalan terziler ekonomik kriz sonucu yeniden rağbet görmeye başladı - Son Dakika

Lübnan'da son yıllarda müşterisi azalan terziler ekonomik kriz sonucu yeniden rağbet görmeye başladı

27.08.2021 13:37
Lübnan'da son yıllarda müşterisi azalan terziler ekonomik kriz sonucu yeniden rağbet görmeye başladı, System.String[]

Lübnan'da yaklaşık 1,5 yıldır etkili olan ekonomik kriz karşısında alım gücü zayıflayan halk, yeni kıyafetler almak yerine dolaplarındaki eskilerin onarılması için terzilere gider oldu.

Lübnan'da yaklaşık 1,5 yıldır etkili olan ekonomik kriz karşısında alım gücü zayıflayan halk, yeni kıyafetler almak yerine dolaplarındaki eskilerin onarılması için terzilere gider oldu.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Ekonomik kriz, halkın hayat tarzında da değişikliklere yol açıyor. Lübnanlıların çoğu lüks tüketimden uzaklaşarak yemek, su, ilaç gibi temel ihtiyaç malzemeleriyle sınırlı bir yaşam biçimine yöneliyor.

Halkın alım gücünün zayıflamasıyla ülkede unutulmaya yüz tutmuş, birkaç nesil öncesinin itibar ettiği bazı meslekler de yeniden rağbet görmeye başladı.

Bu mesleklerin başında terzilik geliyor. Halk, yeni kıyafetler almak yerine dolaplarındaki eskilerini onarmak için terzilerin kapısını çalıyor.

Terzilerin müşterilerinde hissedilir artış var

Beyrut'un doğusundaki Kefr Şeyma bölgesinden terzi İyli Akuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir senedir eski kıyafetlerin onarılması için gelen müşterilerin sayısında ciddi artış görülüyor." ifadesini kullandı.

Terzilik mesleğini babasından devraldığını ve 1991'den bu yana kardeşleriyle çalıştıklarını söyleyen Akuri, son aylarda müşteri sayısının yüzde 50 arttığını, eskiye oranla dükkana günde 10 ila 15 kişinin fazladan geldiğini aktardı.

Akuri, insanların artık dış giyimlerinin yanı sıra iç çamaşırlarını bile tamir eder, kıyafetlerini yamar hale geldiğini dile getirdi.

"Müşterilerin yüzde 90'ı tamirat için geliyor"

Başkent Beyrut'un batısındaki Eş-Şeyyah bölgesinde yer alan dükkanında 20 yıldır terzilik yapan Vesim Şemas da son dönemde işlerinin arttığını söyledi.

"Müşterilerden yüzde 90'ı yenisini almak yerine dolaplarındaki kıyafetlerin onarılması için geliyor." diyen Şemas, bu durumun ekonomik krizden sonra ivme kazandığını kaydetti.

Kıyafet onarım ücretleri

Lübnan'da yerel para birimindeki değer kaybıyla ithal ürünlerde yaşanan fiyat artışının en fazla gözlemlendiği ürünlerin başında kıyafetin geldiği ifade ediliyor.

Krizden önce yaklaşık 50 bin ila 70 bin Lübnan lirasına aldıkları pantolon için bugün 200 bin lira ödemesi gereken Lübnanlılar, daha makul fiyatlarla eski kıyafetlerini daraltmayı, genişletmeyi, kısaltmayı ya da tamir ettirmeyi tercih ediyor.

Ülkede her alanda hissedilen krizin terzilerin fiyat çizelgesine de yansıdığına dikkati çeken Şemas, önceden 3 bin liraya yapılan pantolon kısaltma işleminin son günlerde 10 bin lira olduğunu ifade etti.

Şemas, iplik, fermuar ve çeşitli aksesuarlar gibi malzemelerin fiyatlandırmasının dolar üzerinden yapıldığına ve krizden sonra aldıkları malzemelerin fiyatının arttığına işaret etti.

Lübnanlı emektar terzi, krizden önce bir kutu ipliği yaklaşık 18 bin lira üzerinden 12 dolara aldıklarını şimdi ise aynı ürünün fiyatının karaborsa fiyatı üzerinden 290 bin liraya ulaştığını söyledi.

Azalan alım gücü karşısında değişen tercihler

İsmini vermek istemeyen Lübnanlı bir vatandaş, yaklaşık 1,5 senedir bir parça bile yeni kıyafet satın almadığını, dolabındaki eski kıyafetlerini tamiratla yenilediğini aktardı.

Giysi fiyatlarının fahiş oranda artığına işaret eden Lübnanlı, kıyafet yerine gıda malzemesi almayı tercih ettiğini söyledi.

Ekonomik Kriz, Lübnan, Beyrut, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da son yıllarda müşterisi azalan terziler ekonomik kriz sonucu yeniden rağbet görmeye başladı - Son Dakika


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