Son dakika! Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı - Son Dakika

Lübnan'ın Baalbek eyaletinde bulunan Brital köyündeki Suriyeli mülteci kampında yangın çıktı. Yangında 3'ü kadın toplam 5 kişi dumandan etkilendi. Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kampın tahliye etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler yayılırken, mülteci kampında yer alan 40 adet çadır kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altında alındı.

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