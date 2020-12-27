Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampın yakılmasının ardından onlarca aile sokakta kaldı - Son Dakika

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampın yakılmasının ardından onlarca aile sokakta kaldı

27.12.2020 18:11
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampın yakılmasının ardından onlarca aile sokakta kaldı, System.String[]

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde dün akşam bir grup Lübnanlı ile Suriyeli mülteci arasında çıkan tartışma sonrası bir çadır kampının ateşe verilmesi üzerine yaklaşık 80 Suriyeli aile sokakta kaldı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde dün akşam bir grup Lübnanlı ile Suriyeli mülteci arasında çıkan tartışma sonrası bir çadır kampının ateşe verilmesi üzerine yaklaşık 80 Suriyeli aile sokakta kaldı.

Trablusşam'da dün akşam bir grup Lübnanlı genç ile Suriyeli mülteci arasında gerginlik yaşandı. Lübnanlı gençler, Suriyeli grupla girdikleri tartışmanın ardından kente bağlı Minye bölgesinde yaklaşık 80 Suriyeli mülteci ailenin yaşadığı bir çadır kampını, elektrikleri kestikten sonra ateşe verdi.

Alevler kısa sürede tüm kampı kaplarken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından ancak söndürülebildi.

Yangın sonrası Suriyeli mültecilerin yıllardır sığındığı kamptan eser kalmazken, gece saatlerinde onlarca aile, çocuk ve kadınların çığlıkları ortasında yeni bir göçe zorlandı.

Suriyeli mültecilerden bazıları diğer kamplarda bulunan yakınlarının yanına sığınırken bazıları ise geceyi kendilerine kapılarını açan Lübnanlıların evinde geçirdi.

Mülteci aileler hala olayın şokunu yaşıyor

Eşylarından bir kısmını kurtarabilme umuduyla sabahın erken saatlerinde kampa gelen mülteci aileler, yıllardır hayat mücadelesi verdikleri 1500 metrekarelik kamp alanında her şeyin küle döndüğünü gördü.

Suriyeli mülteciler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, hala olayın şokunu atlatamadıklarını ve bu sabotaja anlam vermediklerini söyledi.

Kamp sakinlerinden Sümeyye Hıdır, yaşananlarla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Ben ve kızlarım çadırda oturuyorduk. Aniden duyulan kurşun seslerinin ardından hemen yangın başladı." dedi.

Yanlarına hiçbir şey alamadan canlarını zor kurtararak kaçtıklarını anlatan Hıdır, "Geceyi, bizimle birlikte 5 mülteci aileyi daha kabul eden bir ailenin evinde geçirdik." diye konuştu.

Suriyeli mülteci Ahmed İzzi de mülteci bir aile ile Lübnanlı Meyr ailesi arasında çıkan anlaşmazlık sonrası, çadır kampının Meyr ailesi tarafından ateşe verildiğini söyledi.

İzzi, yangın sonucu küle dönen kampta Suriyeli 100-150 ailenin yaşadığını ifade etti.

"Gidecek bir yerimiz yoktu, çocuklarımla geceyi sokakta geçirdik"

Suriyeli mültecilerden Ahmed el-Abd ise kamptaki 90'dan fazla çadırın yandığını dile getirerek, "Bu kampta 100'den fazla aile yaşıyordu. Her biri 4-5 kişiden oluşan 100'ü aşkın aile sokakta kaldı." şeklinde konuştu.

Abd, ailelerin yangında eşyalarını kurtarılamadığını anlattı.

Suriyeli mülteci Amşa Hasan Hammade ise önce silah sesleri duyduklarını, sonrasında da çıkan yangından kurtulmak için hemen kampı terk etmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Hammade, "Ben ve 8 çocuğum, soğuk geceyi sokakta geçirdik. Çünkü gidecek bir yerimiz yoktu." dedi.

Lübnanlı Bakan: "Bu, tüm yönleriyle kınadığımız bir suçtur"

Öte yandan Lübnan Sosyal İşler ve Turizm Bakanı Remzi Muşerrefiye, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kampının ateşe verilmesini kınadı.

"Bireysel anlaşmazlıkların ardından Minye'deki Suriyeli mültecilere ait kampın bazı gençler tarafından ateşe verilmesi, tüm yönleriyle kınadığımız bir suçtur." ifadelerini kullanan Muşerrefiye, Lübnan yargısına "bu suçta parmağı olan herkese gerekli cezayı vermesi" çağrısında bulundu.

Muşerrefiye ayrıca, söz konusu Suriyeli mültecilere yardım için uluslararası kuruluşlarla iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

"Suriyeli mültecilere ait kampın kundaklanması insanlık suçu"

Ülkedeki Sünnilerin dini merci olarak bilinen Şeyh Abdullatif Deryan da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli mültecilere ait kampın kundaklanmasını "insanlık suçu" olarak nitelendirdi.

Suriyeli mültecilerin, ülkelerine güvenli bir şekilde dönünceye kadar Lübnan'da misafir olduğunu vurgulayan Deryan, bölgede yeni bir fitne ateşi yakmayı hedefleyen suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.

Ülkenin resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti.

Suriyeli, Mülteci, Yangın, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampın yakılmasının ardından onlarca aile sokakta kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor, 11 haftalık galibiyet hasretine Malatya'da son verdi Ek tedbirler gelecek mi? Gözler yılın son Kabine toplantısına çevrildi Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı sonrası genel rahatlama Nisan-Mayıs ayında olabilir "Yeğenimi hastaneye götürüyorum" diyen sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
18:05
Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti         
17:56
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Gerçek bir vatansever Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Gerçek bir vatansever         
17:21
Stephen Curry, antrenmanda art arda 105 adet üç sayılık isabet buldu Stephen Curry, antrenmanda art arda 105 adet üç sayılık isabet buldu         
17:01
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek         
16:27
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Beykoz'da Türk bayrağını yere atan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada Beykoz'da Türk bayrağını yere atan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada         
15:31
Damadın babası, altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı Damadın babası, altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı         
15:16
Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir         
13:47
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 18:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampın yakılmasının ardından onlarca aile sokakta kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei