Lübnan'ın Arsal kasabasında 40 tondan fazla taş taşıyan kamyon kontrolünü kaybederek birden fazla araca çarptı. Meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği, kamyon şoförünün ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer kazanın kamyonun frenlerindeki bir arızadan meydana geldiğini belirtirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü - Son Dakika

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