Son dakika: Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü - Son Dakika
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Son dakika: Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü

16.07.2022 23:29

Son dakika haberlerine göre Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü Lübnan'da 40 tondan fazla taş taşıyan kamyonun birden fazla araca çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü ise yaralandı.

Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü

BEYRUT - Lübnan'da 40 tondan fazla taş taşıyan kamyonun birden fazla araca çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü ise yaralandı.

Lübnan'ın Arsal kasabasında 40 tondan fazla taş taşıyan kamyon kontrolünü kaybederek birden fazla araca çarptı. Meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği, kamyon şoförünün ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer kazanın kamyonun frenlerindeki bir arızadan meydana geldiğini belirtirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü - Son Dakika
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