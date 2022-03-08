Lübnan'da telekomünikasyon çalışanları iş bırakma eylemini başlattı - Son Dakika
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Lübnan'da telekomünikasyon çalışanları iş bırakma eylemini başlattı

08.03.2022 12:58
Lübnan'da telekomünikasyon çalışanları iş bırakma eylemini başlattı

Lübnan'da İletişim Bakanlığına bağlı Ogero Telekomünikasyon Şirketi çalışanları, maaşları ve sosyal haklarının iyileştirilmemesi dolayısıyla iş bırakma eylemini başlattı.

Lübnan'da İletişim Bakanlığına bağlı Ogero Telekomünikasyon Şirketi çalışanları, maaşları ve sosyal haklarının iyileştirilmemesi dolayısıyla iş bırakma eylemini başlattı.

Ogero Telekomünikasyon Şirketi Çalışanları Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, çalışanların maaşlarına zam yapılmaması ve çalışanların günlük ulaşım ücretleri için gerekli kaynağın temin edilememesi sebebiyle işi bırakma eylemine gidildiği belirtildi.

İş bırakma eyleminin, kuruma gelmemeyi içerdiği gibi Ogero Telekomünikasyon Şirketi'nin ülke genelindeki hizmetlerinin durmasına yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca telekomünikasyon sektörünün işletilmesi için hükümetin akaryakıt, bakım ve diğer ihtiyaçlar için gerekli finansal kaynağı sağlamadığına dikkat çekildi.

Konuyla ilgili Lübnan hükümetinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'ın kamu şirketi Ogero, yaklaşık 2 bin 500 çalışanla ülkeye internet hizmeti sağladığı gibi mobil operatörleri için telekomünikasyon altyapısını oluşturuyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Dolardaki artış ve Lübnan Merkez Bankası'nın sübvanseyi kaldırmasıyla birlikte Haziran 2021'den bu yana akaryakıt fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor.

Ülkedeki ekonomik krizden önce asgari ücret yaklaşık 440 dolar civarındayken bugün, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletler'in 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Telekomünikasyon, Akaryakıt, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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