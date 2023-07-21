Lübnan'da eski bakan ve kıdemli gazeteci, canlı yayında kavgaya tutuştu! Stüdyoda ortalık karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'da eski bakan ve kıdemli gazeteci, canlı yayında kavgaya tutuştu! Stüdyoda ortalık karıştı

21.07.2023 09:28

Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli bir televizyon programında gazeteci ve eski bakan arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Programda birbirlerine hakaret eden ve birbirini dinlemeyen konuklar arasında yaşanan gerilim kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. O anlarda açık olan kameralar her detayı saniye saniye kaydetti.

Lübnan'daki özel bir televizyon programına katılan gazeteci ve eski bakan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Canlı yayında birbirine giren ikiliye müdahale etmek isteyen stüdyodakiler de kavgaya dahil oldu.

ESKİ BAKAN VE KIDEMLİ GAZETECİ KONUK OLDU

Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli "MTV" televizyonunda yayınlanan "Vakti Geldi" adlı siyasi içerikli tartışma programında Lübnan'ın kıdemli gazetecilerinden olan Simon Ebu Fadel ve eski Çevre Bakanı Wiham Wahab konuk olarak yer aldı.

Lübnan'da Televizyon Programında Tartışma Kavgaya Dönüştü

DİĞER KONUKLAR DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Canlı yayın programında ilk önce sözlü olarak birbiriyle atışan Fadel ve Wahab, ardından moderatörün tüm müdahalelerine rağmen birbirini dinlemeyerek hakaret etmeye başladı. Wahab'ın Fadel'e elindeki kalemi fırlatması üzerine, tartışma kısa süre içerisinde yumruklu kavgaya dönüştü. Ardından stüdyoda yer alan bazı konuklar da ikilinin kavgasına dahil oldu.

Lübnan'da Televizyon Programında Tartışma Kavgaya Dönüştü

KAVGA TELEVİZYON DIŞINDA DA DEVAM ETTİ

Stüdyodaki güvenliğin müdahalesine rağmen yatışmayan kavga televizyon dışında da devam etti. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre kalabalığı ayırmak için bölgede bulunan askerler müdahale etti. Stüdyodaki kavga görüntüleri kısa sürede Lübnan ve Arap dünyasındaki sosyal medyada viral oldu.

Lübnan'da Televizyon Programında Tartışma Kavgaya Dönüştü
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Lübnan, kavga, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da eski bakan ve kıdemli gazeteci, canlı yayında kavgaya tutuştu! Stüdyoda ortalık karıştı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Fenerbahçe'ye tomarla para kazandırıp gidiyor! Bakın sarı-lacivertli ekip Szalai transferinden ne kadar kazanacak
09:34 Kasayı doldurup gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Attila Szalai'den kazanacağı para
09:29 CZN Burak'ın "Beni dolandırdı" dediği babasından sert yanıt: Annesinin genlerini almış
09:24 CZN Burak'ın "Beni dolandırdı" dediği babası konuştu: Annesinin genlerini almış
09:02 Beşiktaş'ın yeni defansı Amartey, Premier Lig'den İstanbul'a geldi
08:57 Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den geldi! Amartey, İstanbul'da
08:49 Gizli görüşmenin basına sızdırılmasının ardından İmamoğlu her şeyi göze aldı: 1-2 hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
08:44 Gizli görüşmenin ifşa olmasının ardından İmamoğlu gemileri yaktı: 1-2 hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
08:42 Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi
08:38 Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 10:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan'da eski bakan ve kıdemli gazeteci, canlı yayında kavgaya tutuştu! Stüdyoda ortalık karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement