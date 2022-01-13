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Lübnan'da ticari araç sahipleri yol kapatma eylemi düzenledi - Son Dakika

Lübnan'da ticari araç sahipleri yol kapatma eylemi düzenledi

13.01.2022 13:10
Lübnan'da ticari araç sahipleri yol kapatma eylemi düzenledi

Lübnan'daki ticari araç sahipleri, akaryakıta gelen zamları ve hükümetin vaatlerini yerine getirmemesini protesto etmek için birçok kentte yol kapatma eylemi düzenledi.

Lübnan'daki ticari araç sahipleri, akaryakıta gelen zamları ve hükümetin vaatlerini yerine getirmemesini protesto etmek için birçok kentte yol kapatma eylemi düzenledi.

Lübnanlı şoförlerin başta başkent Beyrut olmak üzere Trablusşam, Bekaa, Sur ve Sayda kentlerinde sabahın erken saatlerinde başlattığı eylem yollarda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Şoförlerle dayanışma için yazılı bir açıklama yapan Lübnan İşçi Sendikası Başkanı Beşşare el-Esmer, hükümet yetkililerine "daha önce verdikleri sözleri yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.

Öte yandan Lübnan Kara Taşımacılık Birliği Başkanı Bessam Tıleys, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlara çile çektirmek için yolları kapatmadıklarını, amaçlarının sadece taleplerinin yerine getirilmesi olduğunu söyledi.

Ülke genelinde akaryakıta gelen zamların ardından 20 litre mazot fiyatının 400 bin Lübnan lirasına (170 Türk lirası) vardığını hatırlatan Tıleys, eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kasım 2021'de Tileys ile yaptığı görüşme sonrası "ticari araç sahiplerine yönelik yakıt yardımı şeklinde bazı iyileştirmeler yapılacağı" sözünü vermişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Dolar fiyatındaki ciddi artış nedeniyle ülkede çoğunluğu ithal olan birçok ürün fiyatında ciddi artış meydana geliyor.

Fiyat artışından en büyük etkiyi gören sektör de akaryakıt oldu. Dolar fiyatının artması, Lübnan Merkez Bankasının sübvanseyi kaldırmasıyla birlikte Haziran 2021'den bu yana akaryakıta sürekli zam geliyor.

Ülkedeki ekonomik krizden önce asgari ücret yaklaşık 440 dolar civarındayken bugün, Lübnan lirasındaki ciddi değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin, 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Lübnan'da ticari araç sahipleri yol kapatma eylemi düzenledi
Lübnan'da ticari araç sahipleri yol kapatma eylemi düzenledi
Lübnan'da ticari araç sahipleri yol kapatma eylemi düzenledi
Lübnan'da ticari araç sahipleri yol kapatma eylemi düzenledi

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Togo Cumhuriyeti, Protesto, Tragger, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da ticari araç sahipleri yol kapatma eylemi düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da ticari araç sahipleri yol kapatma eylemi düzenledi - Son Dakika
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