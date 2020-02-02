Lübnan'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi: 6 yaralı - Son Dakika

Lübnan'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi: 6 yaralı

6 saat önce

Lübnan'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Lübnan'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi: 6 yaralı, System.String[]

Lübnan'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti. Gösterilerde 6 kişi yaralandı.


Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi. Lübnan ve Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce gösterici, ABD Büyükelçilik binasının önünde ABD yönetimi aleyhinde sloganlar attı. "Utanç Anlaşması", "Yaşasın Filistin" gibi sloganlar atan göstericiler, "Toplum olarak önce Filistinlileri düşünmemiz gerek" sözleriyle uluslararası örgütlere seslendi. Lübnanlılar, anlaşmanın Filistin halkının bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti. Protesto sırasında, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için müdahalesinde 6 kişi yaralandı.


Öte yandan, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği protesto öncesi açıklama yaptı. Açıklamada, gösteriler nedeniyle çalışmalara ara verildiği ifade edilerek, büyükelçilik çalışanlarına evlerinde kalmaları tavsiye edildi. - BEYRUT

Donald Trump, Orta Doğu, Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Senato, Trump'a yönelik azil maddelerini hafta ortasında oylayacak
İsrailliler, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:21:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]