Lübnan'da tüpleri taşıyan araç patladı : 4 yaralı - Son Dakika

Lübnan'ın kuzey doğusundaki Hermel bölgesinde tüpleri taşıyan aracın patlaması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Lübnan'ın kuzey doğusundaki Hermel bölgesinde bulunan Housh Al-Sayyid Ali kasabasında tüpleri taşıyan bir araç patladı. Patlamanın ardından geniş çaplı bir yangın çıktı. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın sündürüldü. Patlamanın nedeni henüz tespit bilinmezken, patlamanın tüp siparişi teslimatı sırasında meydana geldiği öğrenildi.
(Muhammed Rabah/İHA)
Kaynak: İHA
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