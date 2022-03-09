Lübnan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Lübnan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

09.03.2022 18:25

Görüntü Dökümü: Ukraynalıların Bayraktar TB2 Siha için yaptıkları şarkının çalınması Beyrut'taki Rusya Büyükelçilik Binası önünde toplanan göstericilerden detaylar Göstericilerin pankartlar taşıması ve slogan atması BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Rusya Büyükelçilik Binası önünde...

Görüntü Dökümü:

Ukraynalıların Bayraktar TB2 Siha için yaptıkları şarkının çalınması

Beyrut'taki Rusya Büyükelçilik Binası önünde toplanan göstericilerden detaylar

Göstericilerin pankartlar taşıması ve slogan atması BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Rusya Büyükelçilik Binası önünde toplanan grup, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etmek ve Ukrayna halkına destek amaçlı gösteri düzenledi. Göstericiler, Ukrayna bayrakları taşıyarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.

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Ukrayna, Lübnan, Rusya, SİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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