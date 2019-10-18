Lübnan'da Whatsapp'a vergi içeren reform halkı sokağa döktü: Hükümetin istifası isteniyor

Ekonomik krizin hakim olduğu Lübnan'da halk Whatsapp konuşmalarından vergi alınacağı haberlerinin ardından sokaklara döküldü. Yeni vergilere karşı çıkan halk, Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin istifasını talep ediyor. Başbakan Hariri ise hükümet ortaklarının reformlara izin vermediğini iddia ederek kendini savundu.



Lübnan'da koalisyon hükümeti iletişime yeni vergiler getirmeyi planlıyor. Bunlardan biri de internet uygulaması WhatsApp kullanıcılarından aylık yaklaşık 6 Amerikan doları ücret alınacağı haberleri çıkar çıkmaz halk Perşembe günü sokağa çıktı. "Hesap sorma zamanı geldi" ve "Lübnan direniyor" sloganları atan göstericiler hükümetin istifasını istiyor.