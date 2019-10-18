Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Whatsapp'a vergi içeren reform halkı sokağa döktü: Hükümetin istifası isteniyor
Son Dakika Dünya Lübnan'da Whatsapp'a vergi içeren reform halkı sokağa döktü: Hükümetin istifası isteniyor

Lübnan'da Whatsapp'a vergi içeren reform halkı sokağa döktü: Hükümetin istifası isteniyor

46 dakika önce

Ekonomik krizin hakim olduğu Lübnan’da halk Whatsapp konuşmalarından vergi alacağını haberlerinin ardından sokaklara döküldü. Halk hükümetin istifasını istiyor. Başbakan Hariri ise koalisyon ortaklarını suçladı.

Lübnan'da Whatsapp'a vergi içeren reform halkı sokağa döktü: Hükümetin istifası isteniyor, System.String[]

Ekonomik krizin hakim olduğu Lübnan'da halk Whatsapp konuşmalarından vergi alınacağı haberlerinin ardından sokaklara döküldü. Yeni vergilere karşı çıkan halk, Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin istifasını talep ediyor. Başbakan Hariri ise hükümet ortaklarının reformlara izin vermediğini iddia ederek kendini savundu.


Lübnan'da koalisyon hükümeti iletişime yeni vergiler getirmeyi planlıyor. Bunlardan biri de internet uygulaması WhatsApp kullanıcılarından aylık yaklaşık 6 Amerikan doları ücret alınacağı haberleri çıkar çıkmaz halk Perşembe günü sokağa çıktı. "Hesap sorma zamanı geldi" ve "Lübnan direniyor" sloganları atan göstericiler hükümetin istifasını istiyor.

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Whatsapp, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:27 
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