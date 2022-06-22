Lübnan'da yabancı döviz mevduat miktarı 3 yılda 11 milyar dolara geriledi - Son Dakika
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Lübnan'da yabancı döviz mevduat miktarı 3 yılda 11 milyar dolara geriledi

22.06.2022 12:34
Lübnan'da yabancı döviz mevduat miktarı 3 yılda 11 milyar dolara geriledi

Lübnan Merkez Bankası'ndaki yabancı döviz mevduat miktarının 3 yılda 30 milyardan 11 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Lübnan Merkez Bankası'ndaki yabancı döviz mevduat miktarının 3 yılda 30 milyardan 11 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Lübnan merkezli LBC Televizyonuna verdiği röportajda, 2019'daki hükümet karşıtı gösterilerden sonra patlak veren ekonomik krizin banka sektörüne olan etkilerine değindi.

Ülkede yabancıya ait para girdisindeki rezerv oranına değinen Selame, "Yabancı döviz mevduat miktarı 11 milyar dolar civarında." ifadesini kullandı.

Selame, 2022 yılında, mevduat hesaplarındaki dövizden 2.2 milyar doların bozdurulup piyasaya sürüldüğünü, ithalat ve banka masraflarında kullanıldığını belirtti.

Lübnan'da, 2019'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerden önce açıklama yapan Selame, o dönem yabancı döviz mevduat miktarının 30 milyar dolar civarında olduğunu söylemişti.

Lübnan'da bu yıl derinleşen ekonomik kriz

Ülkede 2019'da başlayan ve yeni tip koronavirüsün çıkmasıyla birlikte artan ekonomik kriz etkisini giderek artırdı.

Lübnan Merkez Bankası'nın dolar likidite sorunu olduğunu itiraf etmesi, döviz rezervlerinin erimesi, ülkedeki mevcut ekonomik krizi başka bir boyuta taşıdı.

Lübnan lirası, ABD doları karşısında her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Uluslararası Para Fonu'nun 2020'ye ait raporuna göre Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir, ekonomik kriz nedeniyle 8 bin dolardan 3 bin doların altına düştü.

Ülkedeki resmi asgari ücretin değeri ise 400 dolardan 40 doların altına kadar geriledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 85'inin yoksulluk sınırında yaşadığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Lübnan'da yabancı döviz mevduat miktarı 3 yılda 11 milyar dolara geriledi - Son Dakika
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