Son Dakika Haberleri: Lübnan'da yakıt istasyonları greve gidiyor
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Lübnan'da yakıt istasyonları greve gidiyor

6 saat önce

Lübnan'da, Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası bugünden itibaren greve gidileceğini duyurdu.

Lübnan'da yakıt istasyonları greve gidiyor, System.String[]

Lübnan'da, Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası bugünden itibaren greve gidileceğini duyurdu.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, sendika, doların piyasada 2 ayrı kurdan işlem görmesinin sektörü olumsuz etkilemesi ve Lübnan Bankası ile petrol ürünleri ithal eden şirketlerin anlaşmalara bağlı kalmaması nedeniyle bugün sabah saatlerinden itibaren greve gitme kararı aldı.

Sendika yetkilileri, bu kararı almadan önce uzun süre beklenildiğini, sektörün çektiği sıkıntıları anlatmak için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşme ayarlanmasını istediklerini ancak bu buluşmanın gerçekleşmediğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, Başbakan Saad el-Hariri'nin verdiği vaatleri yerine getirmediğini, enerji ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bakanlıkları ile ilgili kurumların da sendikanın çıkarlarını koruyacak hiçbir girişimde bulunmadığını dile getirdi.

Yakıt Dağıtım Şirketleri Temsilcisi Fadi Ebu Şakra ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, krize çözüm bulunmasını temenni ettiklerini ancak Lübnan piyasasında 2 farklı döviz kuru olmasının doğurduğu kayıpların katlanılamaz boyutlara geldiğini ve hükümetin istifasından sonra da yetkili makamlardan cevap alamadıklarını söyledi.

Bu arada, sendikanın grev kararının ardından yakıt istasyonlarının, araçlarına yakıt almak isteyen vatandaşların akınına uğradığı görüldü.

Kamu borcunun 86,2 milyar dolara ulaştığı Lübnan'da, Merkez Bankasında 1 dolar 1507 Lübnan lirasıyken, döviz bürolarında 1 dolar 1630 ile 1700 lira arasında işlem görüyor.

Sendika, Lübnan, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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