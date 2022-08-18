Lübnan'da 84 düzensiz göçmeni taşıyan tekne Trablusşam açıklarında batmıştı. Faciada 7 kişinin öldüğü, 45 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı. Ancak facianın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen geriye kalanlar henüz bulunamadı.

İspanya, Devam Eden Sıcaklık ve Kuraklık Yüzünden Su Kıtlığıyla Mücadele Ediyor

Kaynak: AA

Twitter, İspanya, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lübnan, onlarca göçmeni taşırken batan teknenin enkazına ulaşmak için İspanya'dan denizaltı getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.