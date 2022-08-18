Lübnan, onlarca göçmeni taşırken batan teknenin enkazına ulaşmak için İspanya'dan denizaltı getirdi - Son Dakika
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Lübnan, onlarca göçmeni taşırken batan teknenin enkazına ulaşmak için İspanya'dan denizaltı getirdi

18.08.2022 14:36
Lübnan, onlarca göçmeni taşırken batan teknenin enkazına ulaşmak için İspanya'dan denizaltı getirdi

Lübnan'da yaklaşık 4 ay önce onlarca düzensiz göçmeni taşırken batan teknenin enkazına ulaşma çalışmalarında İspanya'dan getirilen denizaltı da görev alacak.

Lübnan'da yaklaşık 4 ay önce onlarca düzensiz göçmeni taşırken batan teknenin enkazına ulaşma çalışmalarında İspanya'dan getirilen denizaltı da görev alacak.

Lübnan ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, 24 Nisan'da ülkenin kuzeyindeki Trablusşam açıklarında batan teknenin denizden çıkarılma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, alabora olup batan teknenin enkazına ulaşma çalışmalarında kullanılacak denizaltının Beyrut Limanı'ndan Trablusşam'a nakledildiği ifade edildi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde ise "The Pisces Vi" keşif denizaltısının İspanya'dan getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan'da 84 düzensiz göçmeni taşıyan tekne Trablusşam açıklarında batmıştı. Faciada 7 kişinin öldüğü, 45 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı. Ancak facianın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen geriye kalanlar henüz bulunamadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, onlarca göçmeni taşırken batan teknenin enkazına ulaşmak için İspanya'dan denizaltı getirdi - Son Dakika

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