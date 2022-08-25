Lübnan'da, 4 ay önce batan göçmen teknesinin enkazına ulaşıldı - Son Dakika
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Lübnan'da, 4 ay önce batan göçmen teknesinin enkazına ulaşıldı

25.08.2022 21:02
Lübnan'da, 4 ay önce batan göçmen teknesinin enkazına ulaşıldı

Lübnan'da yaklaşık 4 ay önce onlarca düzensiz göçmeni taşırken batan teknenin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Lübnan'da yaklaşık 4 ay önce onlarca düzensiz göçmeni taşırken batan teknenin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Lübnan ordusu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deniz dibinde görüntülenen teknenin üç fotoğrafına yer verdi.

Açıklamada, denizaltı mürettebatının, batık tekneyi Trablusşam açıklarında, Lübnan Donanması tarafından tespit edilen alana 130 metre uzaklıkta ve 459 metre derinlikte bulduğu kaydedildi.

Lübnan, batan teknenin enkazına ulaşmak için İspanya'dan denizaltı getirmişti.

Lübnan'da 84 düzensiz göçmeni taşıyan tekne 24 Nisan'da Trablusşam açıklarında batmıştı. Faciada 7 kişinin öldüğü, 45 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı. Ancak facianın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen geriye kalanlar henüz bulunamadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da, 4 ay önce batan göçmen teknesinin enkazına ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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