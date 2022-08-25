Lübnan'da 84 düzensiz göçmeni taşıyan tekne 24 Nisan'da Trablusşam açıklarında batmıştı. Faciada 7 kişinin öldüğü, 45 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı. Ancak facianın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen geriye kalanlar henüz bulunamadı.

Lübnan ordusu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deniz dibinde görüntülenen teknenin üç fotoğrafına yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Lübnan'da, 4 ay önce batan göçmen teknesinin enkazına ulaşıldı - Son Dakika

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