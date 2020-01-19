Lübnan'da yaralı sayısı 220'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da yaralı sayısı 220'ye yükseldi - Son Dakika

Lübnan'da yaralı sayısı 220'ye yükseldi

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada yaralı sayısı 220'yükseldi.

Lübnan'da yaralı sayısı 220'ye yükseldi, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada yaralı sayısı 220'yükseldi.


Lübnan'da yolsuzluk ve ekonomik kriz nedeniyle protestolar 3'üncü ayda da sürerken, protestocular Beyrut'ta Parlamento Binası yakınında gösteri düzenledi. Gösteri sırasında güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşanırken, Lübnan Kızıl Haçı, çatışmada yaralı sayısının 220'ye çıktığını açıkladı. Açıklamada, yaralılardan 80 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. - BEYRUT

Beyrut, Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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