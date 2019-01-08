Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Kış Çilesi

Lübnan'da Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Kış Çilesi

31 dakika önce

Lübnan'da çoğunun çadırlarda yaşadığı Suriyeli mülteciler, kış mevsiminin gelmesiyle başlayan ve son günlerde kampların olduğu bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ölüm vakıalarının yaşanabileceğinden endişe ediyor.

Lübnan'da çoğunun çadırlarda yaşadığı Suriyeli mülteciler, kış mevsiminin gelmesiyle başlayan ve son günlerde kampların olduğu bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ölüm vakıalarının yaşanabileceğinden endişe ediyor.

Lübnan genelinde bir haftayı aşkın süredir devam eden yağışların ardından son günlerde ve özellikle de Suriyeli mültecilerin çadırlarında hayat mücadelesi verdiği dağlık bölgelerde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

Ülkenin doğusunda yer alan Arsal beldesindeki mülteci kamplarında yaşayanlardan Hasan Hadidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışının 3 günden beri çok etkili olduğu ve an itibariyle mültecilerin kamplarının olduğu bölgede kar kalınlığının 10-40 santimetre arasında değiştiğini belirtti.

Gıda ile birlikte ısınmada kullanılan mazot ve battaniyeye ihtiyaç duyduklarını aktaran Hadidi, bölgeye henüz yardım kuruluşlarının gelmediği ve dondurucu soğuklara karşı çocuklarda ölüm vakıalarının yaşanabileceğine işaret etti.

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı kamplarda soğuktan donarak ölüm vakıalarının olduğu yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hadidi, ancak acil yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Bu arada Suriyeli mültecilerin Lübnan'a gelmeye başlamasının ardından 2012 yılında farklı ülkelerden 100'den fazla yardım kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Yardım ve Geliştirme Dernekleri Birliği (URDA) de sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, mültecilerin ısınmada kullanması için bazı bölgelere yakıt yardımında bulunulduğu aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:21 Kaynak: AA

Lübnan, Güncel
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