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Lübnan'da yaşayan Suriyeli Türkmen: "Bir ekmek gırtlağımızdan geçsin diye uğraşıyoruz" - Son Dakika

Lübnan'da yaşayan Suriyeli Türkmen: "Bir ekmek gırtlağımızdan geçsin diye uğraşıyoruz"

13.01.2022 11:23
Lübnan'da yaşayan Suriyeli Türkmen: "Bir ekmek gırtlağımızdan geçsin diye uğraşıyoruz"

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan onlarca Türkmen aile Lübnan'da oldukça zor şartlarda yeni bir hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan onlarca Türkmen aile Lübnan'da oldukça zor şartlarda yeni bir hayata tutunmaya çalışıyor.

Bunlardan biri de başkent Beyrut'un Neba Mahallesi'nde iki odalı bir evde yaşayan iki çocuklu Hamu ailesi.

Şehrin en yoksul mahallelerinden biri olan Neba'nın daracık sokaklarının üzeri, elektrik kabloları ile dolu. Yolları çöplerden geçilmeyen mahallede sırt sırta inşa edilen evler, son derece eski ve bakımsız durumda.

Lübnan'da yaşayan Suriyeli Türkmen: Bir ekmek gırtlağımızdan geçsin diye uğraşıyoruz
Lübnan'da yaşayan Suriyeli Türkmen: Bir ekmek gırtlağımızdan geçsin diye uğraşıyoruz
Lübnan'da yaşayan Suriyeli Türkmen: Bir ekmek gırtlağımızdan geçsin diye uğraşıyoruz

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Suriyeli, Türkmen, Suriye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da yaşayan Suriyeli Türkmen: 'Bir ekmek gırtlağımızdan geçsin diye uğraşıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da yaşayan Suriyeli Türkmen: "Bir ekmek gırtlağımızdan geçsin diye uğraşıyoruz" - Son Dakika
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