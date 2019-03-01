Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Yaşayan Yüzlerce Suriyeli Evlerine Geri Döndü

Lübnan'da Yaşayan Yüzlerce Suriyeli Evlerine Geri Döndü

1 saat önce

Suriye'de 8 yıldır süren iç savaş nedeniyle Lübnan'a gitmek zorunda kalan yüzlerce Suriyeli mülteci dün evlerine geri döndü.

Lübnan'da Yaşayan Yüzlerce Suriyeli Evlerine Geri Döndü, System.String[]
Suriye'de 8 yıldır süren iç savaş nedeniyle Lübnan'a gitmek zorunda kalan yüzlerce Suriyeli mülteci dün evlerine geri döndü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan ve yüzlerce Suriyeli mülteciyi taşıyan 22 otobüs, mültecileri Humus, Halep, Hama, Deyrizor ve Şam kırsalındaki evlerine ulaştırdı.

Beyrut'ta yola çıkmak için bekleyen Suriyeli mülteci Mohammad Ashour, "7 yıldır Lübnan'dayım ancak bugün Suriye'ye geri dönüyorum. Suriye'de durum artık daha iyi. Burada hiç iş yok. Evime kendi isteğimle dönüyorum. Kimse bizi zorlamadı" dedi.

Suriyeli mülteci Amir Osman ise "Bugüne dek hiç bur kadar mutlu olmamıştım. Allah'a şükürler olsun. Suriye'de durum şimdi daha iyi, güvenlik geri döndü. Bugünün daha erken gelmesini istemiştim. 4 yıldır Lübnan'dayım ve çocuklarım neredeler bilmiyorum. Ailem buradaydı ancak onlar daha erken geri döndü. Umarım tüm Suriyeliler evlerine geri dönebilir. Barış ve güvenlik ülkeye geri döndü, yetkililer bize yardım ediyor" dedi.

Lübnan hükumeti ülkedeki gerçek Suriyeli sayısını 1,5 milyon olarak tahmin ederken, 1 milyondan fazla Suriyeli Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisine kaydoldu. Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönüşünü kolaylaştırmak için Rusya bir strateji hazırladı ve Lübnan makamlarına sundu. Bu strateji 890 bin Suriyeli mültecinin anavatanlarına geri dönmesini sağlamayı amaçlıyor. - BEYRUT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

Suriye, Lübnan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık

Yabancı Uyruklu Gelinler Sıralamasında Suriyeli Kadınlar İlk Sıraya Yerleşti Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:25:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Yaşayan Yüzlerce Suriyeli Evlerine Geri Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]