Lübnan'da yayınlanan

Lübnan'da bir televizyon kanalında yayınlanan karikatür "ülkedeki mülteciler ve yabancı öğrencileri aşağıladığı" gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a yakınlığıyla bilinen O TV kanalında pazar günü yayınlanan ve Lübnanlı öğrencilerin yabancı öğrenciler nedeniyle okullara sığmadığının resmedildiği karikatür, sosyal medyada yoğun eleştirilere hedef oldu.

Karikatüre karşı duyarsız kalamayan Lübnanlılar, "ülkede ayrışmalara neden olan ve Lübnan halkını temsil etmeyen ırkçı politikalara son verilmesi" çağrısında bulundu.

Tepkiler üzerine karikatürü televizyonun internet sitesinden kaldıran ve özür dileyen OTV kanalı, karikatürü çizen kişinin işine son verileceğini duyurdu.

"Sorunların nedeninin mülteciler olduğu" algısı oluşturmaya çalışılıyor

Öte yandan AA muhabirine konuşan insan hakları aktivisti Edhem Hasaniyye, "Kanalın özür dilemesi, karikatürü siteden kaldırması ve çizerin işine son vermesi, mevcut sorunların nedeninin mülteciler olduğu yönünde kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıldığı gerçeğini değiştirmiyor." dedi.

Bilgilerin çarpıtıldığını, bunun da ırkçı politikayı destekleyen medya organlarını ırkçı bir dil kullanmaya sevk ettiğini kaydeden Hasaniyye, asıl yapılmak istenenin ülke yönetimindeki başarısızlık ve ekonomik çöküşün durdurulamaması gibi gerçek problemlerin üstünü kapatmak olduğunu söyledi.

Karikatürün doğru bilgiler üzerine inşa edilmediğini vurgulayan Hasaniyye, devlet okullarında Suriyeli öğrencilerin eğitim saatlerinin, Lübnanlı öğrencilerin eğitim saatlerinden çok farklı olduğuna işaret etti.

Önceki gün OTV kanalında yayanlanan karikatürde, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte okula giden Lübnanlı öğrencilerin, okul kapısına asılan "Özür dileriz. Okulumuz, Suriyeli, Filistinli, Iraklı, Hint, Etiyopyalı, Bangladeşli ve zencilerle dolu." yazısını görmeleri üzerine yaşadıkları şaşkınlık resmediliyordu.

Lübnan'daki mülteci ve yabancı işçi sayısının, 2 milyondan fazla olduğu belirtiliyor. Ancak ülkedeki yabancıların sayısına ilişkin resmi bir veri bulunmuyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Lübnan'da bir milyon 700 bin Suriyelinin bulunduğunu belirtirken, Birleşmiş Milletler (BM) bu sayının bir milyondan az olduğunu ifade ediyor.

Lübnan'da 600 bine yakın da Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.