Lübnan'da yeni başbakan için görüşmeler ikinci kez ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Politika Lübnan'da yeni başbakan için görüşmeler ikinci kez ertelendi - Son Dakika

Lübnan'da yeni başbakan için görüşmeler ikinci kez ertelendi

6 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, yeni başbakanın belirlenmesi için yapılacak istişare görüşmelerinin ertelendiğini duyurdu.

Lübnan'da yeni başbakan için görüşmeler ikinci kez ertelendi, System.String[]

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, yeni başbakanın belirlenmesi için yapılacak istişare görüşmelerinin ertelendiğini duyurdu.


Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, yeni başbakanın belirlenmesi amacıyla parti liderleriyle yapacağı görüşmenin ikinci kez ertelendiğini duyurdu. Görüşmelerin, eski Başbakan Saad Hariri'nin özel isteği ile gelecek Perşembe gününe ertelendiği öğrenildi.


Ekim ayından beri süregelen protestolar, ülkede devam eden ekonomik duruma karşı olarak çıkmış ve Başbakan Hariri'nin istifasına neden olmuştu. Protestocular, Hariri'nin yeniden hükümetin başına geçmesine karşı olduklarını ifade ederek bağımsız bir bakanlar kurulu ve bağımsız bir hükümet istediklerini dile getiriyor. - BEYRUT

Cumhurbaşkanı, Lübnan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:46 Kaynak: İHA
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