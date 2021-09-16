Lübnan'da yeni hükümet, eylem planını onayladığını duyurdu - Son Dakika

Lübnan'da Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümetin, Mecliste güven oylamasına sunacağı eylem planını onayladığı bildirildi.

Başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakan Mikati'nin de katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Enformasyon Bakanı George Kurdahi basın toplantısı düzenledi.

Kurdahi, hükümetin "Kurtarmak için hep beraber" sloganıyla hazırlanan eylem planını onayladığını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, kabinede eylem planını hazırlamakla görevli Bakanlar Komitesi üyelerine, "yorulmak bilmeyen çalışmaları" ve taslak bildiriyi tamamlamadaki iş birlikleri için teşekkür etti.

Avn, toplantıda, "Hız, gerekli görevleri yerine getirmek için ciddiyeti ve sebat göstermeyi yansıtır. Özellikle durum çok stresli ve zaman çok değerli olduğu için başarının başlıca sebeplerinden biri olan bu çalışma tarzı, üretkenlik ve iş birliğini herkesin benimsemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, eylem planının güvenoyu için Meclise sunacağı tarih henüz belirlenmedi.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yıldan uzun süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.

Lübnan'da 13 ay aradan sonra 10 Eylül Cuma günü Mikati başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.