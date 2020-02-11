Lübnan'da yeni hükümet güvenoyu aldı - Son Dakika
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Lübnan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

6 saat önce

Lübnan'da 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümet Meclis'ten güvenoyu aldı.

Lübnan'da yeni hükümet güvenoyu aldı, System.String[]

Lübnan'da 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümet Meclis'ten güvenoyu aldı.

Başbakan Diyab, 20 üyeli yeni hükümetin geçen hafta onaylanan eylem planını bugün başkent Beyrut'ta yoğun protestoların gölgesinde parlamentoya sundu.

Öğle saatlerinde 128 milletvekilinden salt çoğunluğu oluşturan sayının tamamlanmasıyla oturuma başlayan parlamento, siyasi grupların eylem planına ilişkin görüşlerini aktarmasının ardından Diyab hükümeti için güven oylamasına geçti.

Meclis Başkanı Nebih Berri, yeni hükümetin oturuma katılan 83 milletvekilinden 63'ünün oyuyla meclisten güvenoyu aldığını duyurdu.

Hükümetin güven oylaması öncesi protestolarda 45 kişi yaralandı

Lübnan'ın farklı bölgelerinden gelerek Beyrut'ta dün akşamdan bu yana toplanan yüzlerce gösterici, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart Blokunun desteğiyle kurulan yeni hükümet için meclisteki güven oylamasını protesto etti.

Meclis yolundaki beton bariyerleri aşmaya çalışan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlikler gün boyunca devam etti.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, gösterilerde yaralanan 328 kişiye ilk yardım müdahalesinde bulunduklarını, 45 yaralının da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki hükümet 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine sıcak bakmaması üzerine Hizbullah ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:46 Kaynak: AA
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