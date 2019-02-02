Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Yeni Hükümet İlk Toplantısını Yaptı (1) - Beyrut

Lübnan'da Yeni Hükümet İlk Toplantısını Yaptı (1) - Beyrut

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başbakan Saad el-Hariri'nin Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişi Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Saad el-Hariri için düzenlenen resmi tören Başbakan Saad el-Hariri'nin yetkililerle tokalaşması ve saraya girişi Lübnan'da uzun bir süreçten sonra önceki...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başbakan Saad el-Hariri'nin Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişi
Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Saad el-Hariri için düzenlenen resmi tören
Başbakan Saad el-Hariri'nin yetkililerle tokalaşması ve saraya girişi Lübnan'da uzun bir süreçten sonra önceki gün kurulan hükümet, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Saad el-Hariri ve kabinesini başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ederek, yeni atanan bakanları tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:28 Kaynak: AA

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