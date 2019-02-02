Lübnan'da Yeni Hükümet İlk Toplantısını Yaptı (1) - Beyrut
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başbakan Saad el-Hariri'nin Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişi Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Saad el-Hariri için düzenlenen resmi tören Başbakan Saad el-Hariri'nin yetkililerle tokalaşması ve saraya girişi Lübnan'da uzun bir süreçten sonra önceki...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başbakan Saad el-Hariri'nin Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'na gelişi Beyrut
'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Saad el-Hariri için düzenlenen resmi tören
Başbakan Saad el-Hariri'nin yetkililerle tokalaşması ve saraya girişi Lübnan
'da uzun bir süreçten sonra önceki gün kurulan hükümet, Cumhurbaşkanı Mişel Avn
'ın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Avn
, Başbakan Saad el-Hariri ve kabinesini başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ederek, yeni atanan bakanları tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:28 Kaynak: AA
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