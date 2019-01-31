Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Yeni Hükümet Kuruldu

Lübnan'da Yeni Hükümet Kuruldu

1 saat önce

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da Yeni Hükümet Kuruldu, System.String[]
Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri, kabine listesini sunmak için akşam saatlerinde Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı.

Hariri'nin ardından Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmasıyla üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın onayından sonra açıklandı.

Bakanlar Kurulu Sekreteri Fuad Filfil, Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Hariri tarafından imzalanan yeni hükümetin 30 üyesini duyurdu.

Lübnan'da siyasi güçler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümetin kurulması yaklaşık 9 ay aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:07 Kaynak: AA

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